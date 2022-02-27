Yeşilçam yıldızı Mine Mutlu'nun kızı 'annemin sırları ortalığa saçıldı' dedi o diziden davacı oldu! Hayatını Selin Şekerci canlandırmıştı
Yeşilçam yıldızı Mine Mutlu'nun kızı 'annemin sırları ortalığa saçıldı' dedi o diziden davacı oldu! Hayatı bir diziye konu olan Mine Mutlu'nun hayatını Selin Şekerci'nin canlandırmıştı...Filmleriyle bir döneme damgasını vuran ve 1990 yılında vefat eden merhum sanatçının ailesi bu durumdan rahatsızlık duydu. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Mine Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, dizi yüzünden Mutlu'nun yaşadığı ve bilinmesini istemediği olayların paylaşıldığını belirtip manevi değerlere saldırıda bulunulduğunu ileri sürdü. Mine Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, "Annemin sırları iznimiz olmadan açığa çıkarıldı, şikayetçiyim" dedi
'ANNEMİN SIRLARI ORTALIĞA SAÇILDI'
Mine Mutlu'nun hayatını Selin Şekerci canlandırmıştı... Yeşilçam yıldızı Mine Mutlu'nun kızı 'annemin sırları ortalığa saçıldı' dedi o diziden davacı oldu!
Filmleriyle bir döneme damgasını vuran ve 1990 yılında vefat eden Mine Mutlu'nun hayatı bir diziye konu oldu. Ancak Mutlu'nun ailesi bu durumdan rahatsızlık duydu.
"İZNİMİZ OLMADAN YAPILDI"
Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, "Annemin sırları iznimiz olmadan açığa çıkarıldı, şikayetçiyim" dedi. Sabah'ın haberine göre; Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Mine Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, dijital platformda yayınlanan bir dizide annesine saygısızlık yapıldığını iddia etti.
Dizide Selin Şekerci'nin annesini canlandırdığını belirten Çulha, "Annemin yaşam öyküsü ve anıları bizim iznimiz olmadan birebir kopyalanıp maddi kazanç elde edilmeye çalışılmıştır" dedi.