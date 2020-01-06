Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son görüntüsü görenleri oldukça şaşırttı! Salako'nun Eminesi'ydi...
Meral Zeren Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi. Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini sonlandırıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti. Yönetmen Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından sahnede şarkı söylerken keşfedilen Zeren, Battal Gazi Destanı, Salako, Köyden İndim Şehire, Banker Bilo, Duvardaki Kan gibi ses getiren filmlerde oynadı. Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersleri aldı ve kendini yetiştirdi, şarkı sözü yazdı. Usta oyuncu, Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la Çakıl'da sahne aldı.
Banker Bilo, Salako, Battal Gazi gibi nice Yeşilçam filminde rol alan, bir dönemin peşinde koştuğu yıldızlardan biriydi Meral Zeren. Hafızalara ise Kemal Sunal'ın baş rolünde yer aldığı Salako filminde canlandırdığı ağa kızı Emine olarak kazındı. Meral Zeren daha sonra ortalarda görünmedi. Peki Meral Zeren şimdilerde neler yapıyor? İşte Meral Zeren'in son hali.
Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız.
İşte başta Meral Zeren olmak üzere ünlülerin değişimleri.