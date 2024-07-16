Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hayranlarını üzdü! Yoğun bakımdan çıktıktan sonra...

Mart ayında İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve beyninde pıhtı attığı öğrenilen Kadir İnanır, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastalığı stabil ilerleyen ve bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanan Yeşilçam yıldızı, takip eden günlerde hayranlarını bir kez daha korkuttu. İnanır, yeniden yoğun bakıma alındı. Tedavisi devam eden ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ise yeni bir haber geldi. İşte detaylar...