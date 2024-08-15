Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır felç mi kaldı? Hayat arkadaşı iddialara yanıt verdi

Geçen aylarda rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan ve beyninde pıhtı attığı öğrenilen Kadir İnanır, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastalığı stabil ilerleyen ve bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanan Yeşilçam yıldızının sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçen aylarda Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen ve entübe edilen ünlü ismin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
75 yaşındaki oyuncu, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmış, 1 Nisan'da ise yoğun bakımdan çıkarılmıştı.