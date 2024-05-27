Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan maaile paylaşım! Engin Altan Düzyatan’ın oğlu dikkat çekti

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş ve çift ilk çocukları Cem'i 2021 senesinin ekiminde kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz şubat ayında ikinci bebekleri Ada'yı kucaklarına alan çiftten Aslışah Alkoçlar, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Annesi, babası, anneannesi, dedesi, eşi ve kardeşiyle verdiği pozları yayınlayan Alkoçlar, kısa sürede gündem oldu. Alkoçlar'ın, Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'ın oğulları Emir Aras Düzyatan'la ilgili düştüğü not ise dikkat çekti. İşte Aslışah Alkoçlar'ın aile paylaşımı...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında Kaan Demirağ ile hayatını birleştirdi.
26 Eylül 2021 tarihinde doğum yapan Alkoçlar, kısa bir süre sonra ikinci çocuk müjdesini verdi. Alkoçlar 17 Şubat 2023'te ikinci bebeğini kucağına aldı.
Sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer veren Alkoçlar'dan yeni pozlar geldi.