Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit yeşil mayosuyla boy gösterdi! 56 yıllık eşi Selim Soydan ile tatil keyfini böyle çıkardı

1 Yeşilçam'ın efsane yıldızı Hülya Koçyiğit, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle bir kez daha hayranlarının karşısına çıktı. Koçyiğit, yeşil mayosuyla Bodrum'da boy gösterdi. 56 yıllık eşi Selim Soydan ile tatil keyfi yapan ünlü çift, mutluluklarıyla yine aile tablosu oluşturdu. Bodrum Cennet Koyu'nda tatil sezonunu açan Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile kendini serin sulara bıraktı.

2 Koçyiğit'in hayat arkadaşı, tam 56 yıldır aynı yastığı paylaştığı eşi, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan'dan başkası değil. Gözlerden uzak, sade bir hayat süren çiftin tanışma hikayesi de en az filmleri kadar romantik.