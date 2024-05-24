Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun gözünden sakındığı kızı bakın kim! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızı İlker İnanoğlu’nun kardeşi...

Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına adım atan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, kariyeri boyunca Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolü paylaştı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenen Bubikoğlu, hem yeteneği hem güzelliği hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam yıldızı şimdi ise gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla gündeme geldi. Bubikoğlu'nun kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun İlker İnanoğlu'yla kardeş olan biricik kızı...