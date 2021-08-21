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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu filtresiz müdahalesiz paylaştı 20'liklere taş çıkardı! Güzelliğiyle yıllara meydan okudu

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu filtresiz müdahalesiz paylaştı 20'liklere taş çıkardı! Özellikle Tarık Akan ile çektiği filmlerle akıllara kazınan Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Hemen hemen her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran Bubikoğlu, son yayınladığı fotoğrafla magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Rengarenk kıyafeti ile objektif karşısına geçen oyuncunun, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken 'Yıllara meydan okuyor', 'Hala çok güzel' yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

21.08.2021 18:24 - Son Güncelleme: 22.08.2021 00:55
Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu filtresiz müdahalesiz paylaştı 20’liklere taş çıkardı! Güzelliğiyle yıllara meydan okudu

Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu filtresiz müdahalesiz paylaştı 20’liklere taş çıkardı! Güzelliğiyle yıllara meydan okudu

Hemen hemen her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran Bubikoğlu, son yayınladığı fotoğrafla magazin gündemine yine bomba gibi düştü.

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu filtresiz müdahalesiz paylaştı 20’liklere taş çıkardı! Güzelliğiyle yıllara meydan okudu

Rengarenk kıyafeti ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, filtresiz ve photoshopsuz yayınladığı fotoğrafla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu filtresiz müdahalesiz paylaştı 20’liklere taş çıkardı! Güzelliğiyle yıllara meydan okudu

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bubikoğlu'nun son hali için 'Yıllara meydan okuyor', 'Hala çok güzel' yorumları yapıldı.

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu filtresiz müdahalesiz paylaştı 20’liklere taş çıkardı! Güzelliğiyle yıllara meydan okudu

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

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