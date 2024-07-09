Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Usta isimden paylaşım geldi! Uzun zamandır diyememiştim...

Türkan Şoray , Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın , son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın , son sağlık durumunu paylaşmıştı.

3

Akın şu ifadeleri kullandı:

"Daha ilaç almam gereken çok gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik. Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş"