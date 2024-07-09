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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Usta isimden paylaşım geldi! Uzun zamandır diyememiştim...

Fatma Girik, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit ile birlikte Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Akın, sosyal medya hesabından son sağlık durumunu paylaşmıştı. Ünlü isimden bugün yeni bir paylaşım geldi. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 14:06 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 15:15
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Usta isimden paylaşım geldi! Uzun zamandır diyememiştim... 1

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Usta isimden paylaşım geldi! Uzun zamandır diyememiştim... 2

Geçtiğimiz günlerde hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, son sağlık durumunu paylaşmıştı.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın sağlık durumunda yeni gelişme!

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Usta isimden paylaşım geldi! Uzun zamandır diyememiştim... 3

Akın şu ifadeleri kullandı:
"Daha ilaç almam gereken çok gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik. Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş"

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