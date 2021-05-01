Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Yıldız Kenter ile Bodrum’da sere serpe poz vermişti meğer…
Yeşilçam yıldızı Fatma Girik'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Japon İşi, Ezo Gelin, Postacı, Ana Ocağı, Yaşam Kavgası gibi sayısız filmde rol alan ünlü oyuncu Fatma Girik'in meslektaşı Yıldız Kenter ile yıllar önce verdiği poz ortaya çıktı. 1975 yılında Bodrum'da Yıldız Kenter ile sere serpe poz veren Yeşilçam yıldızı, o günler hakkında konuştu. Ünlü oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Fatma Girik'in Yıldız Kenter ile verdiği o poz…
01.05.2021 17:48
- Son Güncelleme: 01.05.2021 17:48
Japon İşi, Ezo Gelin, Postacı, Ana Ocağı, Yaşam Kavgası gibi sayısız filmde rol alan ünlü oyuncu Fatma Girik'in Yıldız Kenter ile yıllar önce verdiği poz ortaya çıktı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, usta oyuncuların deniz kenarında çektirdikleri fotoğrafa yoğun ilgi gösterdi.
Yaşamını Bodrum'da sürdüren Fatma Girik de o günler hakkında "20 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Daha bakir zamanlarında Memduh'la (Ün) ev aldık. Verdiği huzur benim için kıymetliydi" ifadelerini kullandı.
Fatma Girik ile Yıldız Kenter'in yıllar önceki fotoğrafların gündeme gelmesinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimlerini merak edip araştırmaya başladı. İşte başta Fatma Girik olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…