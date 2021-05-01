Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Yıldız Kenter ile Bodrum’da sere serpe poz vermişti meğer…

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Japon İşi, Ezo Gelin, Postacı, Ana Ocağı, Yaşam Kavgası gibi sayısız filmde rol alan ünlü oyuncu Fatma Girik'in meslektaşı Yıldız Kenter ile yıllar önce verdiği poz ortaya çıktı. 1975 yılında Bodrum'da Yıldız Kenter ile sere serpe poz veren Yeşilçam yıldızı, o günler hakkında konuştu. Ünlü oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Fatma Girik'in Yıldız Kenter ile verdiği o poz…

01.05.2021 17:48 - Son Güncelleme: 01.05.2021 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





