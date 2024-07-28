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Yeşilçam yıldızı Ediz Hun'un kanserle savaştığı söylenmişti! Ünlü oyuncudan beklenen açıklama geldi

Yeşilçam'ın altın döneminin unutulmaz jönlerinden biri olan Ediz Hun, kariyeri boyunca sayısız filme imza attı ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Ancak Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Ediz Hun hakkında son zamanlarda ortaya atılan kanserle savaştığı iddiaları, hayranlarını derin bir endişeye sürüklemişti. Sağlık durumu hakkında ünlü oyuncu Ediz Hun'dan beklenen açıklama nihayet geldi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 18:47 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 18:50
Yeşilçam yıldızı Ediz Hun’un kanserle savaştığı söylenmişti! Ünlü oyuncudan beklenen açıklama geldi 1

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Ediz Hun hakkında son zamanlarda ortaya atılan kanserle savaştığı iddiaları, hayranlarını derin bir endişeye sürüklemişti. Sağlık durumu hakkında ünlü oyuncu Ediz Hun'dan beklenen açıklama nihayet geldi.

Yeşilçam yıldızı Ediz Hun’un kanserle savaştığı söylenmişti! Ünlü oyuncudan beklenen açıklama geldi 2

Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi önemli isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu Ediz Hun, 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı.

Yeşilçam yıldızı Ediz Hun’un kanserle savaştığı söylenmişti! Ünlü oyuncudan beklenen açıklama geldi 3

KANSERLE SAVAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yeşilçam efsanelerinden Ediz Hun'un bir süredir kanserle savaştığı iddia edildi.

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