Yeşilçam yıldızı Ediz Hun'un kanserle savaştığı söylenmişti! Ünlü oyuncudan beklenen açıklama geldi

Yeşilçam'ın altın döneminin unutulmaz jönlerinden biri olan Ediz Hun, kariyeri boyunca sayısız filme imza attı ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Ancak Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Ediz Hun hakkında son zamanlarda ortaya atılan kanserle savaştığı iddiaları, hayranlarını derin bir endişeye sürüklemişti. Sağlık durumu hakkında ünlü oyuncu Ediz Hun'dan beklenen açıklama nihayet geldi.