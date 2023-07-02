Yeşilçam yıldızı Ayşen Gruda’nın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Kemal Sunal efsanesi Şaban Oğlu Şaban’da birlikte rol almışlar...
Türk sinemasında "domates güzeli" lakabıyla tanınan Ayşen Gruda, birçok Yeşilçam filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer aldı. 23 Ocak 2019 aramızdan ayrılan merhum sanatçı, yıllar sonra gündem oldu. Gruda'nın hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunal efsanesi, 1977 yapımı Şaban Oğlu Şaban'da Ayşen Gruda'nın kardeşiyle birlikte rol aldığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayşen Gruda'nın kardeşi kimmiş...
02.07.2023 14:36 - Son Güncelleme: 02.07.2023 14:36
Yeşilçam'ın "domates güzeli" olarak hafızalara kazınan Ayşen Gruda, Hababam Sınıfı, Aile Şerefi, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, İbo ile Gülşah ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıktı.
Birçok Yeşilçam filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer alan Gruda, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
Kemal Sunal efsanesi, 1977 yapımı Şaban Oğlu Şaban'da Ayşen Gruda'nın kardeşiyle birlikte rol aldığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.