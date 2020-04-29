RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Yeşilçam'ın Ayşecik'i görenleri şaşırttı! Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali şoke etti. Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun ve diğer ünlülerin son hali...

29.04.2020 08:33 - Son Güncelleme: 29.04.2020 08:33
Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarından olan ve Ayşecik karakteriyle Türk sinemasında çığır açan Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti. İşte bir zamanların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki halleri...

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Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Zeynep Değirmencioğlu - Ayşecik

Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Senarist babası Hamdi Değirmencioğlu sayesinde henüz 2 yaşındayken Papatya adlı filmle sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 20 yaşına gelinceye kadar da çok sayıda filmde rol aldı.

Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Esas ününü 1960'da Ayşecik filmi ile yapan Değirmencioğlu, "Ayşecik" karakteriyle Türk sinemasında çığır açtı. Bundan sonra kendi adından çok 'Ayşecik'le anıldı. Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü.

Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Yıllardır oyunculuk yapmayan Değirmencioğlu, dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Serkan Acar ile evlendikten sonra 1974 yılında rol aldığı Macera Yolu filminin ardından sinemayı bıraktı.

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