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Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Yeşilçam'ın Ayşecik'i görenleri şaşırttı! Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali şoke etti. Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun ve diğer ünlülerin son hali...

29.04.2020 08:33 - Son Güncelleme: 29.04.2020 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





