Yeşilçam yıldızı Ali Şen’in kızı bakın kim! Şener Şen’in kardeşi de çok ünlü! Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir’in yıldızı meğer...
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı 1977 yapımı Sakar Şakir'de Hacı Şen karakterini canlandıran Ali Şen'in hayatı merak konusu oldu. Şener Şen'in babası olan usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ali Şen'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yeşilçam yıldızı Şener Şen'in kardeşi hangi ünlü oyuncuymuş...
31.05.2023 20:18 - Son Güncelleme: 31.05.2023 20:18
ALİ ŞEN KİMDİR?
26 Aralık 1918 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Ali Şen, bir süre geçimini marangozluk yaparak sağladı.
Komediden drama birçok eserde yer alan Ali Şen, 290 kadar filmde oynadı. Genellikle kötü ve paragöz adam rollerinde oynayan Şen, kameralar karşısında ilk kez 1954 yılında çıktı.