Yeşilçam sanatçıları sokağa çıkma iznini bekliyor! İşte 65 yaş üstü ünlüler

Filiz Akın (77):

Benim zaten kırılgan bir sağlığım var. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için tedaviye gidiyordum ve yarım kaldı. Bir ara ateşim çıktı, korona testi yapıldı, negatif çıktı. Şimdi ateşim yok ama çok öksürüyorum. Neyse ki güzel diziler ve filmler seyrettim, kitap okudum. Sanatın başka boyutlarında gezindim. Genel olarak yaşla ilgili özel kısıtlama, çok haksız bir psikolojik baskı gibi geliyor. 3 saatlik gevşeme, biraz olsun nefes aldırır. Çünkü güneş ışığı, psikolojik ve fiziksel olarak çok önemli ve gerekli.