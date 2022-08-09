Yeşilçam oyuncusundan bomba itiraf! Son haliyle tanınmayan Cengiz Nezir meğer Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte rol almış...
Yeşilçam oyuncusundan bomba itiraf! Son haliyle tanınmayan Cengiz Nezir meğer Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte rol almış... Yeşilçam'ın efsanelerinden birisi olan Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı ile yükseldiği kariyerini bir anda bırakarak farklı bir sektöre geçiş yapmıştı. Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i olarak hafızalara kazınan Cengiz Nezir son haliyle ve itirafıyla gündem oldu.
Yeşilçam oyuncusundan bomba itiraf! Son haliyle tanınmayan Cengiz Nezir meğer Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte rol almış...
Ünlü oyuncu Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Bozum Cahit' karakteriyle ünlenmişti. Usta isim Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın birbibirinden sevilen filmlerinde oynamıştı.
Unutulmaz filmlere imza atan Cengiz Nezir, bir anda oyunculuğu bırakarak sevenlerini üzmüştü. 65 yaşındaki Cengiz Nezir, oyunculuğun ardından bambaşka bir işe yönelmişti.
'Bozum Cahit' karakteriyle tanıdığımız Cengiz Nezir, şimdilerde tokacılık yapıyor. Oyunculuğa bırakmasında sebep olan kişinin Turgul olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Cengiz Nezir, "Arzu Film'in yazıhanesinde çalışıyordu. Yönetmen ya da senarist değildi. Film ithalatını ve afişleri yapıyordu. 'Hababam Sınıfı'ndan sonra 'Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi. 'Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. Arkasından 'Aile Şerefi'ni çektik.