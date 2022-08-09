Yeşilçam oyuncusundan bomba itiraf! Son haliyle tanınmayan Cengiz Nezir meğer Hababam Sınıfı’nda babasıyla birlikte rol almış...

'Bozum Cahit' karakteriyle tanıdığımız Cengiz Nezir, şimdilerde tokacılık yapıyor. Oyunculuğa bırakmasında sebep olan kişinin Turgul olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Cengiz Nezir, "Arzu Film'in yazıhanesinde çalışıyordu. Yönetmen ya da senarist değildi. Film ithalatını ve afişleri yapıyordu. 'Hababam Sınıfı'ndan sonra 'Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi. 'Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. Arkasından 'Aile Şerefi'ni çektik.