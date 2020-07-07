Yeşilçam oyuncusu Türkan Şoray sır gibi sakladığı kız kardeşini ilk defa gösterdi! 'Kardeş gibisi yok'
Yeşilçam oyuncuları denince akla gelen ilk isimlerden biri Türkan Şoray... İri siyah gözleri ve 'kuralları' ile tanıdığımız 75 yaşındaki Türk sinemasının usta ismi, yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi. Kural bozan Türkan Şoray, Instagram'dan kız kardeşleri ile fotoğrafını paylaştı. Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray, yıllardır sır gibi sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile fotoğrafını paylaşarak "Kardeşi gibisi yok" dedi. Özel hayatını yıllardır basından uzak yaşayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'i görenler şoke oldu. İşte Nazan Şoray dışında bir kardeşi olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına sunan Türkan Şoray'ın kimsenin bilmediği kardeşi...
"KARDEŞ GİBİSİ YOK"
Türkan Şoray, Nazan Şoray'ın dışında bir kardeşi daha olduğunu önceki gün Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Şarkıcı olan Nazan Şoray'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olan Türkan Şoray, pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle bol bol hasret giderdi. O buluşma anını da sosyal medya hesabından yayımlayan Türkan Şoray, "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" ifadelerini kullandı. Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.