SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklanarak öldürüldü! Üniversite öğrencisinden cinsel saldırı iddiası

Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, Beşiktaş'taki evinde üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Sulukahya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 10:25
Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklanarak öldürüldü! Üniversite öğrencisinden cinsel saldırı iddiası

Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) tarafından evinde bıçaklandı.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklanarak öldürüldü! Üniversite öğrencisinden cinsel saldırı iddiası

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollanda'da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bir süre önce Beşiktaş'taki evine geldi.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı!

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklanarak öldürüldü! Üniversite öğrencisinden cinsel saldırı iddiası

Sulukahya olay günü sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi evine davet etti. Eve gelen kadınla Sulukahya arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada mutfaktan bıçak alan kadın Sulukahya'yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklanarak öldürüldü! Üniversite öğrencisinden cinsel saldırı iddiası

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklanarak öldürüldü! Üniversite öğrencisinden cinsel saldırı iddiası

Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklanarak öldürüldü! Üniversite öğrencisinden cinsel saldırı iddiası

YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, şüpheli kadının binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklanarak öldürüldü! Üniversite öğrencisinden cinsel saldırı iddiası

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ve mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklanarak öldürüldü! Üniversite öğrencisinden cinsel saldırı iddiası