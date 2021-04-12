Yeşilçam oyuncusu Mustafa Dik'in 24 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı! Atla Gel Şaban filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı...

24 GÜN SONRA ACI HABER ORTAYA ÇIKTI

Ölüm haberinin 24 gündür duyulmaması dikkat çekerken Onur Akay, "Yeşilçam oyuncularından Mustafa Dik'i 24 gün önce 18 Mart 2021 Perşembe günü kaybetmişiz. Maalesef telefonuma gelen mesajlar yoğun olduğu için, 24 Mart'ta gelen bu mesaj çok aşağıda kalmış ve fark etmemişim. Bugün eski mesajlarıma bakarken görünce, neden vefat etti diye arama motorunda Mustafa Dik'in ismini arattırdım ancak medyada yer almadığını ve hiç kimse tarafından duyulmadığını görünce daha da çok üzüldüm ve içime hicran oldu.