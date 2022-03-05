Yeşilçam klasiği Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın kim! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Deli Yürek, Dudaktan Kalbe...

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'ini canlandıran oyuncunun kadın olduğunu ve Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol aldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.