Yeşilçam klasiği Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın kim! Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken yıllarca onu izlemişiz...
1977'de ilk kez gösterime giren ve Yeşilçam'ın kült filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım, Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın siyah deri ceketine her detayıyla yıllarca adından söz ettirdi. Hem güçlü senaryosu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla milyonların beğenisini kazanan film, 'Sevgi emektir' sözleriyle hafızalara kazındı. Kadrosunda Türkan Şoray, Ahmet Mekin ve Kadir İnanır sevilen isimlerin yer aldığı Yeşilçam efsanesinde Asya karakterinin oğlu Samet'i canlandıran çocuk oyuncu ise yıllar sonra gündeme geldi. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın filmde erkek çocuğu canlandıran ve yıllar sonra Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol alan kadın oyuncu kimmiş...
07.05.2022 00:49 - Son Güncelleme: 07.05.2022 00:51
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, Ahmet Mekin ve Kadir İnanır'ın başrolü üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım, hem oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosu ile milyonların kalbine taht kurdu.
Yönetmenlik koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu, 1977 yapımı dram türündeki sinema filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya karakterinin oğlu Samet'i oynayan çocuk oyuncu ise yıllar sonra gündeme geldi.
Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol alan kadın oyuncunun Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i olduğunu duyanlar 'Meğer yıllarca onu izlemişiz' yorumunu yaptı.