Yeşilçam klasiği Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın kim çıktı meğer kızmış! Yıllarca onu izlemişiz! Deli Yürek...
Yeşilçam klasiği Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim! Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, Ahmet Mekin ve Kadir İnanır'ın başrolü üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım dizisinde Asya'nın oğlu Samet'i canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyan şaşkınlıklarını gizleyemedi. Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın siyah deri ceketine her detayıyla yıllarca adından söz ettiren filmde, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun yıllarca göz önünde olduğunu duyanlar inanamadı. Bakın 1977 yapımı filmde erkek çocuğu canlandıran ve yıllar sonra Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol alan kadın oyuncu kim...
09.04.2022 15:06 - Son Güncelleme: 09.04.2022 15:06
Kadrosunda Türkan Şoray, Ahmet Mekin ve Kadir İnanır gibi başarılı isimlerin yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım hem oyuncularıyla hem de güçlü senaryosuyla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya karakterinin oğlu Samet ise merak konusu oldu. Filmde Samet karakterine hayat veren oyuncu merak edilip araştırılmaya başlandı.
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'ini canlandıran oyuncunun kadın olduğunu ve Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol aldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.