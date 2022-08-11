Yeşilçam, Kemal Sunal ve Fatma Girik... Kim Milyoner Olmak İster'de Japon İşi rüzgarı! Kenan İmirzalıoğlu...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Yeşilçam, Kemal Sunal ve Fatma Girik rüzgarı esti. Bir yarışmacıya sorulan "Japon İşi adlı filmde, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Veysel'e Japon dostundan hediye olarak gelen ve Veysel'in aşık olduğu kadına tıpatıp benzeyen "roboto" kim canlandırmıştır?" sorusu geceye damgasını vurdu. İşte o anlar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
11.08.2022 01:12 - Son Güncelleme: 11.08.2022 01:16
Programın son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Japon İşi adlı filmde, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Veysel'e Japon dostundan hediye olarak gelen ve Veysel'in aşık olduğu kadına tıpatıp benzeyen "roboto" kim canlandırmıştır?" sorusu geceye damgasını vurdu.