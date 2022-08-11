Yeşilçam, Kemal Sunal ve Fatma Girik... Kim Milyoner Olmak İster’de Japon İşi rüzgarı! Kenan İmirzalıoğlu...





Programın son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Japon İşi adlı filmde, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Veysel'e Japon dostundan hediye olarak gelen ve Veysel'in aşık olduğu kadına tıpatıp benzeyen "roboto" kim canlandırmıştır?" sorusu geceye damgasını vurdu.