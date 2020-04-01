Yeşilçam karakteri Arap Celal’e hayat veren Celalettin Yonat bakın nereli çıktı! Yeşilçam’ın Arap Celal’i…
Kemal Sunal ile birlikte Yeşilçam filmlerinde boy gösteren Celalettin Yonat, yıllarca Arap Celal olarak bilindi. Yeşilçam filmlerinin ekranlarda gösterimlere devam etmesiyle yeniden gündeme oturan Arap Celal izleyicinin dikkatini çekti. Arap Celal olarak bilinen usta oyuncunun aslında Arap olmadığı yıllar sonra ortaya çıktı. Peki herkesin Arap Celal olarak tanıdığı Celalettin Yonat aslen nereli? İşte Celalettin Yonat ve ünlülerin memleketleri.
Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminin televizyonda ekranlara gelecek olmasıyla Arap Celal gündem oldu. Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat, yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminde de rol aran Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?