Haberler Galeri Magazin Yeşilçam karakteri Arap Celal’e hayat veren Celalettin Yonat bakın nereli çıktı! Yeşilçam’ın Arap Celal’i…

Yeşilçam karakteri Arap Celal’e hayat veren Celalettin Yonat bakın nereli çıktı! Yeşilçam’ın Arap Celal’i…

Kemal Sunal ile birlikte Yeşilçam filmlerinde boy gösteren Celalettin Yonat, yıllarca Arap Celal olarak bilindi. Yeşilçam filmlerinin ekranlarda gösterimlere devam etmesiyle yeniden gündeme oturan Arap Celal izleyicinin dikkatini çekti. Arap Celal olarak bilinen usta oyuncunun aslında Arap olmadığı yıllar sonra ortaya çıktı. Peki herkesin Arap Celal olarak tanıdığı Celalettin Yonat aslen nereli? İşte Celalettin Yonat ve ünlülerin memleketleri.

01.04.2020 18:13 - Son Güncelleme: 01.04.2020 18:13
Yeşilçam karakteri Arap Celal’e hayat veren Celalettin Yonat bakın nereli çıktı! Yeşilçam’ın Arap Celal’i…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam karakteri Arap Celal’e hayat veren Celalettin Yonat bakın nereli çıktı! Yeşilçam’ın Arap Celal’i…

Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminin televizyonda ekranlara gelecek olmasıyla Arap Celal gündem oldu. Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat, yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminde de rol aran Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Yeşilçam karakteri Arap Celal’e hayat veren Celalettin Yonat bakın nereli çıktı! Yeşilçam’ın Arap Celal’i…

Cüneyt Arkın - Eskişehir

Yeşilçam karakteri Arap Celal’e hayat veren Celalettin Yonat bakın nereli çıktı! Yeşilçam’ın Arap Celal’i…

Ediz Hun - İstanbul

Yeşilçam karakteri Arap Celal’e hayat veren Celalettin Yonat bakın nereli çıktı! Yeşilçam’ın Arap Celal’i…

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'
Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'