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Yeşilçam karakteri Arap Celal’e hayat veren Celalettin Yonat bakın nereli çıktı! Yeşilçam’ın Arap Celal’i…

Kemal Sunal ile birlikte Yeşilçam filmlerinde boy gösteren Celalettin Yonat, yıllarca Arap Celal olarak bilindi. Yeşilçam filmlerinin ekranlarda gösterimlere devam etmesiyle yeniden gündeme oturan Arap Celal izleyicinin dikkatini çekti. Arap Celal olarak bilinen usta oyuncunun aslında Arap olmadığı yıllar sonra ortaya çıktı. Peki herkesin Arap Celal olarak tanıdığı Celalettin Yonat aslen nereli? İşte Celalettin Yonat ve ünlülerin memleketleri.

01.04.2020 18:13 - Son Güncelleme: 01.04.2020 18:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





