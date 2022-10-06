Yeşilçam güzeli Türkan Şoray'a benzerliği olay olmuştu! Melike İpek Yalova'nın yaşı ve boyunu öğrenen şaştı! İsmail Hacıoğlu'nun biricik partneri meğer...
Yeşilçam güzeli Türkan Şoray'a benzerliği ile çok konuşulan ünlü oyuncu Melike İpek Yalova yaşı ve boyu ile gündeme geldi. Bir çok fenomen yapımda yer alan Yalova, özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Prenses Isabella karakteri ile hafızalara kazındı. Daha sonra da ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan başarılı oyuncu bakın kaç yaşındaymış! İsmail Hacıoğlu'nun biricik partneri meğer 30 Kasım 1985 doğumluymuş. İşte detaylar...
06.10.2022 16:22 - Son Güncelleme: 06.10.2022 16:22
1984 tarihinde İstanbul'da doğan Melike İpek Yalova Ted Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
Başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Pelin Karahan, Okan Yalabık, Vahide Perçin ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella Fortuna karakteriyle kısa sürede şöhrete kavuşan Melike İpek Yalova, ardından Karadayı ve Bir Zamanalar Çukurova dizilerinde adını geniş kitlelere duyurdu.
Gözleri, kirpikleri ve buğulu bakışları ile Türkan Şoray'a benzetilen Yalova şimdilerde İsmail Hacıoğlu'nun partneri.