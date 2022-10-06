Yeşilçam güzeli Türkan Şoray’a benzerliği olay olmuştu! Melike İpek Yalova’nın yaşı ve boyunu öğrenen şaştı! İsmail Hacıoğlu’nun biricik partneri meğer...

Başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Pelin Karahan, Okan Yalabık, Vahide Perçin ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella Fortuna karakteriyle kısa sürede şöhrete kavuşan Melike İpek Yalova, ardından Karadayı ve Bir Zamanalar Çukurova dizilerinde adını geniş kitlelere duyurdu.