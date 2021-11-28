Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son halini gören tanıyamıyor! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızını birde şimdi görün!
Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son halini gören tanıyamıyor! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızını birde şimdi görün! Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın, yıllar sonra ortaya çıktı kimse tanıyamadı. Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar'da Badide, Davaro'da Cano karakteriyle hafızalara kazındı Pembe Mutlu... Birçok projede yer alan Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu son paylaşımıyla gündem oldu. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.
28.11.2021 10:26
- Son Güncelleme: 28.11.2021 10:26
Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son halini gören tanıyamıyor! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızını birde şimdi görün!
Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları... Kemal Sunal, Fatma Girik, Dinçer Çekmez gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Kanlı Nigar filminde ve Türk sinema tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Davaro filminde canlandırdığı "Cano" karakteri ile hafızalara kazınan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta güçlük çekti.