Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun sır gibi sakladığı kızına bakın kim! “Güzelliğini annesinden almış” Meğer İlker İnanoğlu’nun kardeşi...

Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kalan ve Yaban filmiyle Yeşilçam'a 'Merhaba' diyen Gülşen Bubikoğlu, hem güzelliği hem performansıyla Türk sinemasına damga vurdu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve çiftin bir kızı oldu. Bubikoğlu'nun sır gibi sakladığı kızı yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam yıldızının kızını görenler "Güzelliğini annesinden almış" yorumunda bulundu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun gözünden sakındığı kızı...
Vahşi Gelin, Yaz Bekarı, Alev Alev, Gırgıriye ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, kariyeri boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi başarılı isimlerle çalıştı.
Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de konuşulan Bubikoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekmeyi başardı.
Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi.