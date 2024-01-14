Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun sır gibi sakladığı kızına bakın kim! “Güzelliğini annesinden almış” Meğer İlker İnanoğlu’nun kardeşi...

Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kalan ve Yaban filmiyle Yeşilçam'a 'Merhaba' diyen Gülşen Bubikoğlu, hem güzelliği hem performansıyla Türk sinemasına damga vurdu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve çiftin bir kızı oldu. Bubikoğlu'nun sır gibi sakladığı kızı yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam yıldızının kızını görenler "Güzelliğini annesinden almış" yorumunda bulundu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun gözünden sakındığı kızı...