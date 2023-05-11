Yeşilçam güzeli Filiz Akın'ın evinden yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı "Nasıl biri diye sorarlarsa..." Lüks evi...
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın 'kolejli kızı' olarak Akın kariyeri boyunca; Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Tarık Akan, Kadir İnanır, Kartal Tibet gibi jönlerle başrolü paylaştı. Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten oğlu İlker İnanoğlu'nu dünyaya getiren Akın; performansı, güzelliği ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Akın bu kez baharı getirdi. İşte detaylar...
11.05.2023 13:38 - Son Güncelleme: 11.05.2023 13:38
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı olarak tanındı.
BAHARI GETİRDİ
Birçok filmde rol almış olan Yeşilçam'ın sarışın güzeli Filiz Akın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imzasını attı.
Evinin bahçesinde güneşli havanın tadını çıkaran Filiz Akın, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.