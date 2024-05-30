Yeşilçam filmlerindeki 9 çekim hatası ifşa oldu! 40 yıl sonra ortaya çıktı; Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Cüneyt Arkın derken...

Türk sinemasının altın dönemi olan Yeşilçam, efsanevi oyuncuları ve unutulmaz filmleriyle Türk halkının gönlünde özel bir yer edinmiştir. Ancak, bu klasiklerin derinliklerinde zamanla gün yüzüne çıkan bazı hatalar da merak konusu oldu. İşte Yeşilçam'ın klasiklerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan ve ilginç kılan detaylar...
Yeşilçam dönemi, Türk sinemasının altın çağı olarak adlandırılırken, bu dönemin filmlerinin ardında yatan hikayeler, çoğu zaman zorlu bir mücadeleyi ve sınırlı imkanlarla dolu bir yolculuğu anlatıyor. Sinemaya gönül vermiş birçok emekçi, azimle çalışarak ellerindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştılar. Ancak, filmlerin bir başından bir sonuna kadar çekildiğini düşündüğümüzde, ufak tefek tutarsızlıkların kaçınılmaz olduğu ortaya çıkıyor.
Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.