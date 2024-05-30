Yeşilçam filmlerindeki 9 çekim hatası ifşa oldu! 40 yıl sonra ortaya çıktı; Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Cüneyt Arkın derken...

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Yeşilçam dönemi, Türk sinemasının altın çağı olarak adlandırılırken, bu dönemin filmlerinin ardında yatan hikayeler, çoğu zaman zorlu bir mücadeleyi ve sınırlı imkanlarla dolu bir yolculuğu anlatıyor. Sinemaya gönül vermiş birçok emekçi, azimle çalışarak ellerindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştılar. Ancak, filmlerin bir başından bir sonuna kadar çekildiğini düşündüğümüzde, ufak tefek tutarsızlıkların kaçınılmaz olduğu ortaya çıkıyor.