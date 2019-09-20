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Yeşilçam filmi Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son haline bakın! Yeşil Vadi nerede? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

Yeşilçam'ın efsanesi Tosunpaşa'da, Tellioğulları ve Seferoğulları'nın uğruna mücadele ettiği Yeşilvadi'nin, neresi olduğunu ve son halini merak ediyor musunuz? Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Hidiv Kasrı, Göksu Kasrı ve Emirgan Korusu gibi İstanbul'un imza mekanlarında çekilen filmin çöl sahneleri aslında bir sahil kasabası olan Kilyos'ta çekildi. İki aileyi birbirine düşüren Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi. İşte Yeşil Vadi'nin son hali...

20.09.2019 19:52 - Son Güncelleme: 20.09.2019 19:54
Yeşilçam filmi Tosunpaşa'daki Yeşilvadi'nin son haline bakın! Yeşilvadi nerede? Tosunpaşa filmi nerede çekildi?

Çekildiğin günden bu yana pek çok kez izlenen Tosun Paşa filminin her sahnesi ayrı sevildi. Televizyon izleyicilerinin severek izlediği film, yayıncılar tarafından da sık sık tercih ediliyor.

Yeşilçam filmi Tosunpaşa'daki Yeşilvadi'nin son haline bakın! Yeşilvadi nerede? Tosunpaşa filmi nerede çekildi?

Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği.

Yeşilçam filmi Tosunpaşa'daki Yeşilvadi'nin son haline bakın! Yeşilvadi nerede? Tosunpaşa filmi nerede çekildi?

Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

Yeşilçam filmi Tosunpaşa'daki Yeşilvadi'nin son haline bakın! Yeşilvadi nerede? Tosunpaşa filmi nerede çekildi?

Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.

Yeşilçam filmi Tosunpaşa'daki Yeşilvadi'nin son haline bakın! Yeşilvadi nerede? Tosunpaşa filmi nerede çekildi?
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