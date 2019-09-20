Yeşilçam filmi Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son haline bakın! Yeşil Vadi nerede? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?
Yeşilçam'ın efsanesi Tosunpaşa'da, Tellioğulları ve Seferoğulları'nın uğruna mücadele ettiği Yeşilvadi'nin, neresi olduğunu ve son halini merak ediyor musunuz? Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Hidiv Kasrı, Göksu Kasrı ve Emirgan Korusu gibi İstanbul'un imza mekanlarında çekilen filmin çöl sahneleri aslında bir sahil kasabası olan Kilyos'ta çekildi. İki aileyi birbirine düşüren Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi. İşte Yeşil Vadi'nin son hali...
20.09.2019 19:52
- Son Güncelleme: 20.09.2019 19:54
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