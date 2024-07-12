Yeşilçam filmi Neşeli Günler'in minik yıldızı Necati Aslan'ı şimdi tanıyabilene aşk olsun! Adile Naşit ve Münir Özkul'un küçük oğlu Tuncay'a bakın!

Türk sinemasının altın çağını simgeleyen filmler arasında yer alan 'Neşeli Günler', Yeşilçam'ın en sevilen ve en çok izlenen yapıtlarından biri olarak hâlâ kalplerimizde özel bir yere sahiptir. Filmde, Münir Özkul'un canlandırdığı Fikret Bey karakteri ve onun etrafında gelişen olaylar, izleyicileri hem güldürmüş hem de zaman zaman duygusal anlarla gözyaşlarına boğmuştur. Peki, bu filmi ve içindeki karakterleri bu kadar özel kılan nedir? İşte, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Neşeli Günler' ve büyüdüğünde bambaşka biri olan o sevimli çocuk Necati Aslan hakkında bilmeniz gerekenler.
Yeşilçam sinemasının kült filmlerinden biri olan "Neşeli Günler", her izleyişte aynı samimiyeti ve sıcaklığı hissettiren bir başyapıt. Münir Özkul ve Adile Naşit'in unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan filmde, bir turşu suyu kavgası yüzünden ayrılan çiftin çocukları da en az anne babaları kadar ilgi görmüştü.
Özellikle evin afacan üyesi Tuncay ve onun ağızlardan düşmeyen "Siz benim babamsınız!" repliği... Peki o minik Tuncay'ı canlandıran Necati Aslan şimdi nerede, ne yapıyor? Görenlerin tanımakta güçlük çektiği o isim, yıllara nasıl meydan okuyor?
Neşeli Günler"den Kamera Arkasına Uzanan Bir Kariyer
Çocuk yaşta başladığı oyunculukla adını duyuran Necati Aslan, şöhretin büyüsüne kapılmayıp kamera arkasında da yeteneğini konuşturmayı tercih eden isimlerden.