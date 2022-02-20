Yeşilçam filmi İffet'in 'tecavüzcü' Cemil'i Faruk Peker ortaya çıktı 'açıkça söylemem' dedi Müjde Ar itirafı tam bir bomba! "O sahne..."

"Sabah 08:00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; "Faruk öyle bir şey yapacaz ki, 50 sene konuşulacak". Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. "Nasıl olacak ağabey?" dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık."