Yeşilçam filmi İffet'in 'tecavüzcü' Cemil'i Faruk Peker ortaya çıktı 'açıkça söylemem' dedi Müjde Ar itirafı tam bir bomba! "O sahne..."
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker son hali ve itirafları ile gündeme bomba gibi düştü. Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Faruk Peker, verdiği röportajda efsane film İffet hakkında yaptığı itirafla dikkat çekti. 1982 yapımı İffet filminde tecavüzcü Cemil'i canlandıran Faruk Peker, Müjde Ar'la ilgili itirafıyla gündeme geldi... Yeşilçam filmi İffet'in 'tecavüzcü' Cemil'i Faruk Peker son haliyle ortaya çıktı, 'açıkça söylemem' dedi, Müjde Ar itirafı tam bir bomba!
20.02.2022 13:07 - Son Güncelleme: 20.02.2022 13:07
"O SAHNE TECAVÜZ DEĞİLDİ..."
Yeşilçam filmi İffet'in 'tecavüzcü' Cemil'i Faruk Peker ortaya çıktı 'açıkça söylemem' dedi Müjde Ar itirafı tam bir bomba!
İlk kez 1977'de 'Kükreyen Aslan' adlı sinema filmi için kamera karşısına geçen 80'li yıllarda kariyerinin zirvesine çıkan Faruk Peker'den dikkat çeken itiraflar...
Beyazperdede Müjde Ar, Ahu Tuğba ve Banu Alkan gibi isimlerle rol alan Peker, Kartal Tibet'in yönetmen, Yavuz Turgul'un da senaryo koltuğunda oturduğu 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazındı.
Müjde Ar ile çektiği 'Araba camı sahnesi' ise üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala akıllarda. Habertürk'ün haberine göre; Faruk Peker o sahneyi anlattı.