Haberler Galeri Magazin Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar'ı bir de şimdi görün! Ayşecik'in aşkı...

Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar'ı bir de şimdi görün! Ayşecik'in aşkı...

Hayat Sevince Güzel, Sinderella Kül Kedisi, Gelinlik Kızlar, Fatma Bacı, Battal Gazi'nin İntikamı gibi Yeşilçam'da yer edinmiş filmlerde rol alan, Yeşilçam'ın sakin jönü Sertan Acar'ın son hali herkesi şaşırttı. 1979'dan sonra ortalarda görünmeyen Sertan Acar'a yıllar yaramış gibi. İşte başta Sertan Acar olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimleri.

19.05.2020 18:24 - Son Güncelleme: 19.05.2020 18:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





