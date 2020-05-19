RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar'ı bir de şimdi görün! Ayşecik'in aşkı...

Hayat Sevince Güzel, Sinderella Kül Kedisi, Gelinlik Kızlar, Fatma Bacı, Battal Gazi'nin İntikamı gibi Yeşilçam'da yer edinmiş filmlerde rol alan, Yeşilçam'ın sakin jönü Sertan Acar'ın son hali herkesi şaşırttı. 1979'dan sonra ortalarda görünmeyen Sertan Acar'a yıllar yaramış gibi. İşte başta Sertan Acar olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimleri.

19.05.2020 18:24 - Son Güncelleme: 19.05.2020 18:24
Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar'ı bir de şimdi görün! Ayşecik'in aşkı...

Yeşilçam'ın sakin jönü Sertan Acar, Yeşilçam'da Zeynep Değirmencioğlu ile oynadığı sayısız filmlerle akıllara kazındı.

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Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar'ı bir de şimdi görün! Ayşecik'in aşkı...

Sevilen oyuncu 2013 yılında aramızdan ayrılan Fenerbahçeli futbolcu Serkan Acar'ın da kardeşi.

Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar'ı bir de şimdi görün! Ayşecik'in aşkı...

Sevilen oyuncu Yeşilçam'a damga vuran Hayat Mı Bu 1972 Gelinlik Kızlar 1972 Fatma Bacı 1972 Battal Gazi'nin İntikamı 1972 Sinderella Kül Kedisi 1971 Hayat Sevince Güzel 1971 filmleriyle tanınıyor.

Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar'ı bir de şimdi görün! Ayşecik'in aşkı...

Sevilen oyuncu memleketi olan Sakarya'da kendisini doğal yaşama adadı.

Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar'ı bir de şimdi görün! Ayşecik'in aşkı...
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