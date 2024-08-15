Yeşilçam filmi gibi! Nükhet Duru’dan MS itirafı! Bakın hastalıkla nasıl mücadele etti: “Her gün üç adımla başladım...”

1971 yılında Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa başlayan Nükhet Duru, Ben Sana Vurgunum, Yaralım, Beni Benimle Bırak, Bir Nefes Gibi ve daha nicesiyle hafızalara kazınan kazındı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Duru, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Nükhet Duru, verdiği bir röportajda meslektaşı Serdar Ortaç'ın da mücadele ettiği MS'e (Multiple Skleroz) yıllar önce yakalandığını ve hastalığı yendiğini açıkladı. "Yeşilçam filmi gibiydi" diyen Duru bakın hastalıkla nasıl mücadele etmiş...