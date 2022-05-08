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Haberler Magazin Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ‘hep bizimlesin’ deyip ilk kez paylaştı! Türkan Sultan’ın annesine bakın gören hayran kaldı

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ‘hep bizimlesin’ deyip ilk kez paylaştı! Türkan Sultan’ın annesine bakın gören hayran kaldı

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray 'hep bizimlesin' deyip ilk kez paylaştı! Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul edilen Türkan Şoray, hem güzelliği hem de yeteneğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Kara Gözlüm, Dila Hanım, Sultan Gelin gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Yeşilçam'ın 'iri gözlü güzeli' olarak anılan Şoray, Instagram hesabında Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Şoray'ın "Annemiz... Hep bizimlesin... Anneler Gününüz Kutlu Olsun" notunu eklediği paylaşımı büyük beğeni toplarken oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Türkan Şoray'ın güzeller güzeli annesi...

08.05.2022 01:36 - Son Güncelleme: 08.05.2022 01:48
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ‘hep bizimlesin’ deyip ilk kez paylaştı! Türkan Sultan’ın annesine bakın gören hayran kaldı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ‘hep bizimlesin’ deyip ilk kez paylaştı! Türkan Sultan’ın annesine bakın gören hayran kaldı

Hem güzelliği hem de yeteneğiyle yıllarca adından söz ettiren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ‘hep bizimlesin’ deyip ilk kez paylaştı! Türkan Sultan’ın annesine bakın gören hayran kaldı

Yeşilçam'ın 'iri gözlü güzeli' olarak anılan Şoray, Instagram hesabında Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ‘hep bizimlesin’ deyip ilk kez paylaştı! Türkan Sultan’ın annesine bakın gören hayran kaldı

Şoray, annesinin bir fotoğrafını "Annemiz... Hep bizimlesin... Anneler Gününüz Kutlu Olsun" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ‘hep bizimlesin’ deyip ilk kez paylaştı! Türkan Sultan’ın annesine bakın gören hayran kaldı

Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük beğeni toplarken Türkan Şoray'ın annesi güzelliğiyle dikkat çekti.

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