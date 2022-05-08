Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ‘hep bizimlesin’ deyip ilk kez paylaştı! Türkan Sultan’ın annesine bakın gören hayran kaldı
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray 'hep bizimlesin' deyip ilk kez paylaştı! Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul edilen Türkan Şoray, hem güzelliği hem de yeteneğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Kara Gözlüm, Dila Hanım, Sultan Gelin gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Yeşilçam'ın 'iri gözlü güzeli' olarak anılan Şoray, Instagram hesabında Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Şoray'ın "Annemiz... Hep bizimlesin... Anneler Gününüz Kutlu Olsun" notunu eklediği paylaşımı büyük beğeni toplarken oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Türkan Şoray'ın güzeller güzeli annesi...
08.05.2022 01:36 - Son Güncelleme: 08.05.2022 01:48
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.