Yeşilçam efsanesi Tokatçı’nın güzel Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Kemal Sunal’ın partneri yine kendine hayran bıraktı
Yeşilçam efsanesi Tokatçı'nın güzel Emine'si Nazan Saatçi'nin son haline bakın! 1983 yapımı Tokatçı filminde Kemal Sunal, Ali Şen ve Şevket Altuğ ile kamera karşısına geçen Nazan Saatçi, yıllar sonra gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Saatçi, yine kendine hayran bıraktı. Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Saatçi için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Her yaşı ayrı güzel", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. İşte Tokatçı'nın güzeller güzeli Emine'sinin son hali...
26.02.2022 01:25 - Son Güncelleme: 26.02.2022 01:25
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1983 yapımı Tokatçı filminde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızlara kazınan Nazan Saatçi, yıllar sonra gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Saatçi, yine kendine hayran bıraktı.