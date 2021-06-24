Yeşilçam efsanesi Şener Şen bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Şener Şen'in memleketi…
Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu Şener Şen'in bir kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. 1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen, kameralardan uzak yaşamayı tercih eden bir isim. Züğürt Ağa'nın ekrana gelmesiyle hakkında araştırma yapılan Şener Şen aslen nereli sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meğer sandığımız gibi değilmiş. İşte başta Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen olmak üzere ünlülerin memleketleri.
Süte Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Davaro ve nicesi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen'in oynadığı ve hala hafızalarda olan filmlerden bazıları. 77 yaşındaki oyuncu Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırsa da asıl mesleği öğretmenlik. Bu kadar göz önünde olmasına rağmen özel hayatını hep gözlerden uzak tuttu. Kendisi gibi oyuncu olan Sermin Hürmeriç ile 1989-1997 yılları arasında evli kalan Şener Şen'in Bengü Şen adında bir kızı olduğunu bile pek çok kişi bilmez.