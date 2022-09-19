Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım’da Türkan Şoray’ın oğlu Samet’’ti! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe...
Yönetmenlik koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım, "Sevgi neydi; sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti" sözü ile hafızalara kazındı. Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine her detayıyla efsaneleşen filmde Asya karakterinin oğlu Samet karakterini canlandıran oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım'da çocuk oyuncu olarak yer alan Samet'in kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Asya karakterinin oğlu Samet'i canlandıran ve yıllar sonra Vizontele Tuuba, Deli Yürek, Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk gibi yapımlarda yer alan kadın oyuncu kimmiş...
19.09.2022 20:12 - Son Güncelleme: 19.09.2022 20:12
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayımlanan Kırmızı Eşarp adlı romanından uyarlanan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine her detayıyla hafızalara kazınan filmde Asya karakterinin oğlu Samet karakterini canlandıran oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu.
Selvi Boylum Al Yazmalım'da çocuk oyuncu olarak yer alan Samet'in kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.