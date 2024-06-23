Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler’in Tuncay’ının son haline bakın! Tanımak çok zor! Adile Naşit ile Münir Özkul’un küçük oğluydu...

Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen ve Oya Aydoğan gibi isimleri bir araya getiren 1978 yapımı Neşeli Günler'e Tuncay karakterini canlandıran Necati Aslan, yıllar sonra gündem oldu. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun son halini görenler ise şaşıp kaldı. Aslan için çok sayıda "Tanıyamadım" yorumu yapıldı. İşte Neşeli Günler'in Tuncay'ının son hali...