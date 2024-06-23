Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler’in Tuncay’ının son haline bakın! Tanımak çok zor! Adile Naşit ile Münir Özkul’un küçük oğluydu...

Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen ve Oya Aydoğan gibi isimleri bir araya getiren 1978 yapımı Neşeli Günler'e Tuncay karakterini canlandıran Necati Aslan, yıllar sonra gündem oldu. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun son halini görenler ise şaşıp kaldı. Aslan için çok sayıda "Tanıyamadım" yorumu yapıldı. İşte Neşeli Günler'in Tuncay'ının son hali...
Yeşilçam klasikleri arasında yer alan 1978 yapımı Neşeli Günler, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu kült, kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen ve Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı filmde Tuncay karakterini canlandıran Necati Aslan'ın son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.