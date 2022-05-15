Yeşilçam efsanesi Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’in kız kardeşi bakın kim! Hercai, Keloğlan derken yıllarca onu izlemişiz...
Kibar Feyzo'nun Maho Ağası Şener Şen'in kız kardeşi bakın kim! Yeşilçam'ın usta ismi Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki 'Badi Ekrem' tiplemesi ile kariyerinde dönüm noktasını yaşadı. Çöpçüler Kralı, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Davaro, Çiçek Abbas gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol alan Şen, kadrosunda; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, İlyas Salman, İhsan Yüce'nin de yer aldığı Kibar Feyzo'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı, 1978 yapımı filmde Maho Ağa karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Şen'in Hercai, Keloğlan, Adını Feriha Koydum gibi yapımlarda rol alan kendisi gibi oyuncu kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şener Şen'in güzeller güzeli kız kardeşi kimmiş...
15.05.2022 19:20 - Son Güncelleme: 15.05.2022 19:20
Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yapan ve bir süre küçük rollerde yer alan Şener Şen, 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki 'Badi Ekrem' tiplemesiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.
Hababam Sınıfı'nda İnek Şaban tiplemesiyle ün yapan Kemal Sunal ile birçok kez aynı yapımda rol alan oyuncu; Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro filmlerinde meslektaşıyla müthiş bir uyum sergiledi.
Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Şener Şen'in birlikte kamera karşısına geçtikleri filmlerden Kibar Feyzo, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlandı.