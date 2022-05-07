Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Yedi Bela Hüsnü filminin Fatma'sının siz bir de son halini görün! Meğer Nermin Denizci...
Yeşilçam denince akla gelen isim olan Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri de Yedi Bela Hüsnü'dür. 1982 yapımı filmde Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi usta isimler yer alıyor. Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Filmde Fatma karakterini canlandıran Nermin Denizci'nin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
07.05.2022 17:23 - Son Güncelleme: 07.05.2022 17:23
Yedi Bela Hüsnü; 1982 yapımı, Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı ve Natuk Baytan'ın yönettiği komedi filmi.
Bir yanlışlıklar komedisi olan Yedi Bela Hüsnü'nün Fatma'sının son hali herkesçe merak ediliyor. İşte başta Nermin Denizci olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
Fatma Karanfil
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden üstlendiği "Keloğlan Aramızda" filminde Fatma karakterini canlandıran Fatma Karanfil...