Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Yedi Bela Hüsnü filminin Fatma’sının siz bir de son halini görün! Meğer Nermin Denizci...

Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.