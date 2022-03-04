Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın torununa bakın! Ali Sunal ‘dayın sana bayılıyor’ dedi paylaştı! İlk yorum Defne Samyeli’den...

Nova ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Ali Sunal, paylaşımının altına şu notu ekledi: "İlk görüşte aşka inanır mısınız? İşte ben böyle ilk görüşte aşık oldum galiba o da bana boş değil. Canım Nova'm ilk yaşın kutlu olsun, daha nice güzel yaşların olsun. Hep beraber büyüyelim güzel kızım. Dayın sana bayılıyor"