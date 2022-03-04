Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın torununa bakın! Ali Sunal ‘dayın sana bayılıyor’ dedi paylaştı! İlk yorum Defne Samyeli’den...
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın torununa bakın! Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Tosun Paşa, Tokatçı, Kibar Feyzo gibi birçok başarılı yapımla hafızlara kazınan usta oyuncu Kemal Sunal, 1975 yılında Gül Sunal ile hayatını birleştirmişti. Oyunculuk performansıyla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sunal'ın bu evlilikten Ali Sunal ve Ezo Sunal adında iki evladı olmuştu. Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise geçen sene Mart ayında kızı Nova'yı kucağına almış ve ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Ali Sunal, sosyal medya hesabında minik yeğeninin 1. yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ezo Sunal'ın minik kızı sosyal medyada ilgi odağı olurken ilk yorum Defne Samyeli'den geldi. İşte Ali Sunal'ın o paylaşımı...
7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, 1975 yılında Gül Sunal ile hayatını birleştirmişti. Usta oyuncunun bu evlilikten Ali ve Ezo adında iki evladı olmuştu.
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, geçen sene Mart ayında kızı Nova'yı kucağına almış ve ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı.
İki çocuk babası Ali Sunal ise sosyal medya hesabında 1 yaşına basan yeğeni Nova'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Nova ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Ali Sunal, paylaşımının altına şu notu ekledi: "İlk görüşte aşka inanır mısınız? İşte ben böyle ilk görüşte aşık oldum galiba o da bana boş değil. Canım Nova'm ilk yaşın kutlu olsun, daha nice güzel yaşların olsun. Hep beraber büyüyelim güzel kızım. Dayın sana bayılıyor"