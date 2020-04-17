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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Garip filmi bakın nerede çekilmiş! Şimdilerde iğne atsan yere düşmüyor

Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal filmlerinden Garip ile ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşırttı. Çoğumuzun Hababam Sınıfı filmlerinde canlandırdığı 'İnek Şaban' tiplemesiyle tanıdığı Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Türkiye'nin Malatya ilinde doğdu. Ailenin üç çocuğunun en büyüğüydü. Annesi ev hanımı, babası Mustafa Sunal işçiydi. Sunal, öğretmenlerine karşı saygılı ve mesafeli bir çocukluk geçiren Yeşilçam denince akla gelen unutulmaz isim Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de aramızdan ayrıldı. Usta oyuncu giderken 7'den 70'e herkesin yüzünde bir tebessüm ve unutulmayan eserler bıraktı. Dram-komedi türü olan Kemal Sunal filmi Garip, bakın nerelerde çekilmiş.

17.04.2020 11:12 - Son Güncelleme: 17.04.2020 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





