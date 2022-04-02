Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın dünya tatlısı rol arkadaşıydı! Garip’in Fatoş’u Ece Alton son haline bakın gören dilini ısırdı!
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın dünya tatlısı rol arkadaşıydı! Garip'in Fatoş'u Ece Alton son haline bakın! Kemal Sunal ile oynadığı 1986 yapımı Garip filmiyle hafızalara kazınan Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Alton'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton'un değişimi sosyal medyaya damga vurdu. İşte şimdilerde 42 yaşında olan Ece Alton'un hayrete düşüren son hali...
02.04.2022 21:04 - Son Güncelleme: 02.04.2022 21:38
Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle gönüllere taht kuran Ece Alton, Fatoş karakteriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmüştü.
Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton'un değişimi sosyal medyaya damga vururken güzelliğiyle 'maşallah' dedirtti.