Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın biricik partneriydi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın yine hayran bıraktı
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın biricik partneriydi! Başrolümde Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın yer aldığı, 1983 yapımı Tokatçı filmi, televizyon izleyicisiyle buluştu. Kadrosunda Şevket Altuğ, Ünal Gürel, Abdi Algül gibi isimlerin yer aldığı filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali de merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun son halini görenler bir kez daha hayran kaldı. Saatçi için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş" yorumları yapıldı. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...
20.03.2022 23:32 - Son Güncelleme: 20.03.2022 23:32
Kadrosunda Kemal Sunal, Nazan Saatçi, Şevket Altuğ, Ünal Gürel, Abdi Algül gibi isimlerin yer aldığı, 1983 yapımı Tokatçı filmi, televizyon izleyicisiyle buluştu.
Filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali de merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun son halini görenler bir kez daha hayran kaldı.