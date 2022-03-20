Vav TV İzle
Haberler Magazin Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın biricik partneriydi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın yine hayran bıraktı

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın biricik partneriydi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın yine hayran bıraktı

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın biricik partneriydi! Başrolümde Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın yer aldığı, 1983 yapımı Tokatçı filmi, televizyon izleyicisiyle buluştu. Kadrosunda Şevket Altuğ, Ünal Gürel, Abdi Algül gibi isimlerin yer aldığı filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali de merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun son halini görenler bir kez daha hayran kaldı. Saatçi için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş" yorumları yapıldı. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...

20.03.2022 23:32 - Son Güncelleme: 20.03.2022 23:32
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın biricik partneriydi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın yine hayran bıraktı

Kadrosunda Kemal Sunal, Nazan Saatçi, Şevket Altuğ, Ünal Gürel, Abdi Algül gibi isimlerin yer aldığı, 1983 yapımı Tokatçı filmi, televizyon izleyicisiyle buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın biricik partneriydi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın yine hayran bıraktı

Filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali de merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun son halini görenler bir kez daha hayran kaldı.

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın biricik partneriydi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın yine hayran bıraktı

Sosyal medya kullanıcıları, Saatçi için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın biricik partneriydi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın yine hayran bıraktı

Hülya Koçyiğit

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın biricik partneriydi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın yine hayran bıraktı

Ediz Hun

SON DAKİKA