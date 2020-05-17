Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Atla Gel Şaban filmindeki detay onlarca yıl sonra ortaya çıktı!
Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Atla Gel Şaban hala aynı zevkle izleniyor. Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrollerini paylaştığı Yeşilçam filmi Atla Gel Şaban'daki detay 40 yıl sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a damga vuran filmin adı Atla Gel Şaban ama filmde Şaban yok. İşte 40 yıl kimsenin dikkatini çekmeyen detay…
Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Atla Gel Şaban hala aynı zevkle izleniyor. Yeşilçam'ın efsanevi ismi Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrollerini paylaştığı Atla Gel Şaban filmindeki detay 40 yıl sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a damga vuran filmin adı Atla Gel Şaban ama filmde Şaban yok. İşte 40 yıl kimsenin dikkatini çekmeyen detay…
Bilenler bilir, Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı filmde karakterin adı Niyazi'dir. Lakin filmin adı Atla Gel Şaban'dır. Yani filmde Şaban yoktur ama filmin adı Şaban'dır. Bu konu hakkında Aydemir Akbaş "Filme Şaban dedik ama kimse de çıkıp itiraz etmedi. Demek ki Şaban, Kemal Sunal'ın üstüne yapışmış" demişti.
Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolünde oynadığı Atla Gel Şaban filmi yıllar geçse de izlenmeye devam ediyor. Bir fabrikada çalışan ve kıt kanaat geçinen Niyazi'nin at yarışı oynarken bütün atları bilmesi başına büyük işler açar. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister.
Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.
İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…
Yeşilçam'a damga vuran filmlerden birisi de 1977 yapımı İbo ile Güllüşah. Yine Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı bir film. Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan filmdeki hatalar yıllar sonra fark edildi.
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.