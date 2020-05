Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Atla Gel Şaban filmindeki detay onlarca yıl sonra ortaya çıktı!

Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolünde oynadığı Atla Gel Şaban filmi yıllar geçse de izlenmeye devam ediyor. Bir fabrikada çalışan ve kıt kanaat geçinen Niyazi'nin at yarışı oynarken bütün atları bilmesi başına büyük işler açar. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister.