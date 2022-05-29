Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! O gerçeği duyan inanamadı! İşte Kemal Sunal’ın memleketi...

Halit Akçatepe, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Münir Özkul ve daha birçok başarılı isimle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, Orta Direk Şaban ve Korkusuz Korkak filmlerinin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündeme geldi.