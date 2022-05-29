Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! O gerçeği duyan inanamadı! İşte Kemal Sunal’ın memleketi...
Hababam Sınıfı'nda İnek Şaban, Kibar Feyzo'da Feyzo, Salak Milyoner'de Saffet, Mavi Boncuk'ta Kaymakam Cafer, Atla Gel Şaban'da Niyaz, Süt Kardeşler'de Şaban... Canlandırdığı yüzlerce karakter ve yer aldığı yapımlarla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran merhum sanatçı Kemal Sunal, hala sevilerek izleniyor. Unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan usta sanatçı, İstanbul'un Yeşilköy ilçesinde çekilen Orta Direk Şaban ve çekimleri Beykoz ile Anadolu Hisarı'nda gerçekleşen Korkusuz Korkak ile bir kez daha televizyon ekranlarında sevenleriyle buluştu. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek vefat eden sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın memleketi...
29.05.2022 18:46 - Son Güncelleme: 29.05.2022 18:46
Belkıs Balkır'ın kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasıyla, Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalışmaya başlayan Kemal Sunal, kariyeri boyuncu rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Halit Akçatepe, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Münir Özkul ve daha birçok başarılı isimle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, Orta Direk Şaban ve Korkusuz Korkak filmlerinin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündeme geldi.
11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'un Küçükpazar semtinde dünyaya gelen usta sanatçının özellikle memleketi merak edilerek "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.