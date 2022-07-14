Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! İlk kez duyanın ağzı açık kaldı! İşte Kemal Sunal’ın memleketi...
Şark Bülbülü, Gurbetçi Şaban, Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Kapıcılar Kralı, Tokatçı, Kibar Feyzo, Süt Kardeşler ve daha nicesinde rol alan Kemal Sunal, kimi zaman Şaban kimi zaman Feyzo kimi zaman ise Seyyid oldu. Rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal, 7'den 70'e gönüllere taht kurdu. Başrolünü üstlendiği filmlerle her dönem yüzleri güldürmeyi başaran usta oyuncu, Şark Bülbülü ve Gurbetçi Şaban filmlerinin bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine tekrar gündeme geldi. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının hayatı da merak edildi. Yeşilçam yıldızının özellikle memleketi merak edilerek "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal aslen nereliymiş...
14.07.2022 18:39 - Son Güncelleme: 14.07.2022 18:39
1 Kasım 1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kemal Sunal, lise son sınıftayken felsefe öğretmeninin kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasından sonra sanat hayatı başladı.