Yeşilçam efsanesi Keloğlan'ın Fatma'sı yıllarca göz önündeymiş: Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar! Rüştü Asyalı’nın partneri meğer...

Rüştü Asyalı'nın başrolünü üstlendiği Keloğlan film serisi, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. 'Keloğlan Aramızda' filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu. Şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak edilen oyuncunun kim olduğunu duyanların ise ağzı açık kaldı. Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi fenomen yapımlarda rol alan ve yıllarca göz önünde olan oyuncu için "Nasıl anlamadık", "Meğer hep onu izlemişiz" yorumları yapıldı. Bakın Keloğlan'ın afet güzel Fatma hangi ünlü oyuncu çıktı.