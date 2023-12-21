SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam efsanesi Keloğlan'ın Fatma'sı yıllarca göz önündeymiş: Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar! Rüştü Asyalı’nın partneri meğer...

Rüştü Asyalı'nın başrolünü üstlendiği Keloğlan film serisi, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. 'Keloğlan Aramızda' filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu. Şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak edilen oyuncunun kim olduğunu duyanların ise ağzı açık kaldı. Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi fenomen yapımlarda rol alan ve yıllarca göz önünde olan oyuncu için "Nasıl anlamadık", "Meğer hep onu izlemişiz" yorumları yapıldı. Bakın Keloğlan'ın afet güzel Fatma hangi ünlü oyuncu çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 13:03 Güncelleme 21 Aralık 2023, 13:03
Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı yıllarca göz önündeymiş: Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar! Rüştü Asyalı’nın partneri meğer... 1

Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği Keloğlan, Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini aldı.

Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı yıllarca göz önündeymiş: Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar! Rüştü Asyalı’nın partneri meğer... 2

Yıllar geçse da hala aynı heyecanla izlenen 'Keloğlan Aramızda' filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu ise merak konusu oldu.

Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Fatma’sı yıllarca göz önündeymiş: Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar! Rüştü Asyalı’nın partneri meğer... 3

Şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak edilip araştırılan oyuncunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise inanamadı.

SON DAKİKA