RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yeşilçam efsanesi Keloğlan'ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Arka Sokaklar’da...

Yeşilçam efsanesi Keloğlan'ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Arka Sokaklar’da...

Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği ve 1970'lerde çekilen Keloğlan filmleri Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Serinin 'Keloğlan ile Cankız' filminde Rüştü Asyalı ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu. Performansı ve güzelliğiyle filme damga vuran Cankız'ın kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kalırken "Yıllarca onu izlemişiz" yorumunda bulundu. Cankız karakterini canlandıran oyuncunun Arka Sokaklar'da da yer aldığı ortaya çıktı. Bakın yıllarca televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan ve Keloğlan'da Cankız'ı canlandıran o ünlü oyuncu kimmiş...

takvim.com.tr
31.03.2023 21:26 - Son Güncelleme: 31.03.2023 21:26
Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Arka Sokaklar’da...

Keloğlan Aramızda, Keloğlan ile Cankız, Keloğlan İş Peşinde ve Ben Bir Garip Keloğlan'ım serilerinin başrolünü Rüştü Asyalı canlandırsa da partnerleri değişiklik gösterdi.

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Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Arka Sokaklar’da...

Keloğlan Aramızda başrolü Fatma Karanfil oynarken Keloğlan ile Cankız'da karşımıza bambaşka bir isim çıktı.

Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Arka Sokaklar’da...

Serinin 'Keloğlan ile Cankız' filminde Rüştü Asyalı ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu.

Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Arka Sokaklar’da...

Performansı ve güzelliğiyle filme damga vuran Cankız'ın kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kalırken "Yıllarca onu izlemişiz" yorumunda bulundu.

Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Arka Sokaklar’da...

Cankız karakterini canlandıran oyuncunun Arka Sokaklar'da da yer aldığı ortaya çıktı.

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